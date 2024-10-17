Установленный законом перечень процедур и действий, которые должны быть выполнены в отношении всех грузов, пересекающих государственную или таможенную границу.

Карантинно фитосанитарный контроль

Сектор КФК так же неотъемлемая сильная сторона нашей компании. Колоссальный опыт в данной сфере поможет вам, нашим клиентам быть уверенным в том, что ваш груз приедет к получателю в целости и сохранности и в кратчайшие сроки.

Таможенное оформление

Работа под ключ