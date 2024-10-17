Данные грузы требуют дополнительного внимания. Наша компания на ежедневной основе работает с данным типом груза и знает все нюансы и сложности в работе.
Организация перевозок под ключ
Мы гарантируем быструю и безопасную транспортировку, а также сохранность груза в пути.
Экспедирование насыпных грузов
Экспорт насыпных грузов. Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по перевалке и эскпедированию грузов данного типа.
Проведение таможенных досмотров
Мы предлагаем услуги по досмотру грузов любой сложности и любого типа. Услуги предоставляются в самые сжатые сроки, при этом затраты для клиента минимальны.
Многолетний опыт работы нашей фирмы позволяет нам находить эффективные решения даже в самых сложных ситуациях.
Сухопутная транспортировка обеспечивает возможность забрать груз из удалённого места и доставить его точно в пункт назначения по наиболее оптимальному маршруту.
Автоперевозки
Неотъемлемая часть процесса перевозки как при импорте, так и при экспорте товаров. Наша компания, в свою очередь, предоставляет высококачественные услуги автоперевозок по всей территории Российской Федерации.
Мы специализируемся на организации железнодорожных перевозок как в пределах РФ, так и в странах СНГ. Наша компания предоставляет услуги, основанные на многолетнем опыте работы с железнодорожными перевозчиками, что обеспечивает нашим клиентам высококачественный сервис.
Установленный законом перечень процедур и действий, которые должны быть выполнены в отношении всех грузов, пересекающих государственную или таможенную границу.
Карантинно фитосанитарный контроль
Сектор КФК так же неотъемлемая сильная сторона нашей компании. Колоссальный опыт в данной сфере поможет вам, нашим клиентам быть уверенным в том, что ваш груз приедет к получателю в целости и сохранности и в кратчайшие сроки.
Наши сотрудники полностью берут на себя ответственность за организацию и проведение поставки, контролируя каждый её этап до полного завершения.
Транспортно-логистическая компания с опытом работы более 10 лет
Название нашей компании говорит само за себя. Мы — новая линия, но не в привычном понимании этого слова. Мы объединяем в себе лучшее от морских линий — частоту и регулярность морских сервисов, географию перевозок, а также все преимущества экспедиторских компаний — гибкость и понимание потребностей клиентов.
О компании
Имеем доступ к крупнейшим портам и логистическим терминалам в РФ
Наша компания сфокусирована на самом важном для клиентов в мире перевозок грузов, а именно — на комфорте наших клиентов. Мы обеспечиваем комфорт с помощью наших компетенций и быстрых ответов для клиентов.