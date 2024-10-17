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Контейнерные перевозки по всему миру с полным сопровождением

Ваш стабильный партнер в нестабильном мире перевозок
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Экспедирование груза
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Организация перевозок
Полное сопровождение
Какие грузы мы перевозим

Перевозим от одного метра кубического груза до судовой партии, в количестве не ограничены

Подкарантинные грузы

Ветеринарные грузы
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Опасные грузы
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Акцизные грузы

Скоропортящиеся грузы

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Оборудование
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Негабаритные грузы

Колесная, самоходная техника
11
Тяжеловесные грузы
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Сталь, металлы
12
Строительные материалы
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info@new-line-log.ru
+7 (909) 443-93-60
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Наливные грузы
Наши услуги
Услуги

Морские перевозки

Ж/Д перевозки

Таможенное оформление

Экспедирование грузов

Автоперевозки

Осуществляем морские перевозки любой сложности и обеспечиваем поддержку на всех этапах транспортировки. Мы знаем все сильные и слабые стороны каждой морской линии.
Импортные перевозки
Работаем со всеми типами грузов.
Мы предлагаем нашим клиентам только проверенных и надежных морских перевозчиков.
Морские перевозки
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Экспортные перевозки
Мы знаем как выбрать лучшего перевозчика для своего клиента.
С учетом всех пожеланий и требований клиента - желание клиента для нас закон. 
Услуга включает в себя организацию и контроль доставки товаров от отправителя к получателю. Скорость прохождения досмотров в портах перевалки грузов — одно из наших преимуществ.
Экспедирование генеральных (сухих) грузов
Наша компания знает, как организовать экспедирование груза быстро и надежно.
Необходимо произвести дополнительное крепление груза - мы это сделаем.
Экспедирование груза
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Экспедирование скоропортящихся грузов
Данные грузы требуют дополнительного внимания. Наша компания на ежедневной основе работает с данным типом груза и знает все нюансы и сложности в работе.
Организация перевозок под ключ
Мы гарантируем быструю и безопасную транспортировку, а также сохранность груза в пути.
Экспедирование насыпных грузов
Экспорт насыпных грузов.
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по перевалке и эскпедированию грузов данного типа.
Проведение таможенных досмотров
Мы предлагаем услуги по досмотру грузов любой сложности и любого типа.
Услуги предоставляются в самые сжатые сроки, при этом затраты для клиента минимальны.

Многолетний опыт работы нашей фирмы позволяет нам находить эффективные решения даже в самых сложных ситуациях.
Сухопутная транспортировка обеспечивает возможность забрать груз из удалённого места и доставить его точно в пункт назначения по наиболее оптимальному маршруту.
Автоперевозки
Неотъемлемая часть процесса перевозки как при импорте, так и при экспорте товаров.
Наша компания, в свою очередь, предоставляет высококачественные услуги автоперевозок по всей территории Российской Федерации.
Наземные перевозки
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ЖД перевозки по РФ и СНГ
Мы специализируемся на организации железнодорожных перевозок как в пределах РФ, так и в странах СНГ.
Наша компания предоставляет услуги, основанные на многолетнем опыте работы с железнодорожными перевозчиками, что обеспечивает нашим клиентам высококачественный сервис.
Установленный законом перечень процедур и действий, которые должны быть выполнены в отношении всех грузов, пересекающих государственную или таможенную границу.
Карантинно фитосанитарный контроль
Сектор КФК так же неотъемлемая сильная сторона нашей компании. Колоссальный опыт в данной сфере поможет вам, нашим клиентам быть уверенным в том, что ваш груз приедет к получателю в целости и сохранности и в кратчайшие сроки.
Таможенное оформление
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Работа под ключ
Наши сотрудники полностью берут на себя ответственность за организацию и проведение поставки, контролируя каждый её этап до полного завершения.
Транспортно-логистическая компания с опытом работы более 10 лет
Название нашей компании говорит само за себя. Мы — новая линия, но не в привычном понимании этого слова. Мы объединяем в себе лучшее от морских линий — частоту и регулярность морских сервисов, географию перевозок, а также все преимущества экспедиторских компаний — гибкость и понимание потребностей клиентов.
О компании
Имеем доступ к крупнейшим портам и логистическим терминалам в РФ
Наша компания сфокусирована на самом важном для клиентов в мире перевозок грузов, а именно — на комфорте наших клиентов. Мы обеспечиваем комфорт с помощью наших компетенций и быстрых ответов для клиентов.
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адрес: г. Новороссийск
ул. Губернского, 2А, офис 5/205
info@new-line-log.ru
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+7 (909)443-93-60
+7 (989) 772-01-65
+7 (909) 447-02-97
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